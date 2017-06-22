Milan Baros Banik Ostrava'ya 1 yıllık imza attı
Bir dönem Galatasaray forması giyen Çekyalı golcü Milan Baros, Banik Ostrava ile 1 yıllığına anlaştı.
Galatasaray'ın eski futbolcusu 35 yaşındaki Baros, Çekya ekibi Slovan Liberec'ten ayrılarak futbola başladığı takım olan Banik Ostrava'ya transfer oldu
1 SENELİK SÖZLEŞME İMZALADI
Banik Ostrava ile 1 senelik sözleşme imzalayan Baros'un futbolu da bu takımda bitireceği, Çek basını tarafından iddia ediliyor. Liberec'in ailesine çok uzak olması nedeniyle Baros'un ya futbolu bırakacağı ya da Banik Ostrava'ya döneceği bildirilmişti.
Türkiye'de Galatasaray'ın yanı sıra Antalyaspor'un da formasını giyen Çek forvet, geçen sezon 29 maçta 6 gol ve 4 asist üretmişti.
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