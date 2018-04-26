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Milan da Kwadwo Asamoah için devreye girdi!

Uzun bir süredir ismi Galatasaray ile anılan Juventus'un sol beki Kwadwo Asamoah'ın menajeri Federico Pastorello'dan flaş transfer sözleri geldi.

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Uzun bir süredir ismi Galatasaray ile anılan Juventus'un sol beki Kwadwo Asamoah'ın menajeri Federico Pastorello'dan flaş transfer sözleri geldi.

Galatasaray'ın ardından Serie A takımları Inter ve Milan'ın da radarına giren 29 yaşındaki sol bek hakkında konuşan Pastorello, ''Asamoah için sadece Inter devrede değil. Milan'a da hayır demiyoruz. Çok yakında Asamoah'ın geleceği belli olacak.'' dedi.

Inter Sportif Direktörü Piero Ausilio, geçtiğimiz gün transfer hakkında ''Transfer konusunu 21 Mayıs'tan sonra konuşacağız. Asamoah'ın Juventus ile sezon sonu sözleşmesi bitiyor ama şu an hala Juventus'un oyuncusu. Eğer 21 Mayıs'tan sonra bana Asamoah ile ilgili bir şey sorarsanız, farklı bir cevap verebilirim'' ifadelerini kullanmıştı.

NAGATOMO'NUN ÖNÜ AÇILACAK

Kwadwo Asamoah'ın Inter'e transfer olması halinde bonservisi Inter'de bulunan ve kiralık olarak Galatasaray forması giyen Yuto Nagatomo'nun Inter ile yollarını ayırması bekleniyor.

Sezon sonunda Juventus ile sözleşmesi bitecek olan Asamoah, bu sezon toplam 24 maça çıkarken 1 asist yaptı.

(Sporx)

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