Milan, Fenerbahçe'nin kiralamak istediği Carlos Bacca'yı bonservisiyle vermek istiyor
İtalyan kulübü, Sarı-Lacivertliler’e “Bonservisiyle alın” dedi... Yönetim son bir teklif daha yapacak.
Forvet transferi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Carlos Bacca için çalışmalar sürüyor... Dün İtalya'da Milan kulübünün yetkilileri ile bir araya gelen Sarı-Lacivertli yöneticiler kiralama teklifinde bulundu. Fakat alınan bilgilere göre Milan, Kolombiyalı forveti kiralamaya sıcak bakmıyor. Milan'ın "Bonservisiyle alın" önerisinde bulunduğu öğrenildi.
Bacca'da ısrarını sürdüren Fener'in önümüzdeki günlerde İtalyanlara yeni bir teklif sunacağı belirlendi.
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