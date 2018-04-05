Milan, Gattuso'nun sözleşmesini uzattı!
Serie A ekiplerinden Milan, teknik direktör Gennaro Gattuso'nun sözleşmesini 2021 yılına kadar uzattı.
İtalyan devi Milan, Serie A'nın 14. haftasında Vincenzo Montella'nın yerine göreve getirilen Gennaro Gattuso'nun sözleşmesi, 2021 yılına kadar uzatıldı.
Gattuso, Milan'ın başında çıktığı 25 maçta 13 galibiyet 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet elde etti.
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