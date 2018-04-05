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Milan, Gattuso'nun sözleşmesini uzattı!

Serie A ekiplerinden Milan, teknik direktör Gennaro Gattuso'nun sözleşmesini 2021 yılına kadar uzattı.

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İtalyan devi Milan, Serie A'nın 14. haftasında Vincenzo Montella'nın yerine göreve getirilen Gennaro Gattuso'nun sözleşmesi, 2021 yılına kadar uzatıldı.
 
Gattuso, Milan'ın başında çıktığı 25 maçta 13 galibiyet 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet elde etti.

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