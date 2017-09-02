Milan Jose Sosa'yı Avrupa Ligi kadrosuna dahil etti
Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan Milan, turnuvada mücadele edecek oyuncuların listesini UEFA'ya gönderdi. Listede Jose Sosa ve Gustavo Gomez de yer aldı.
Milan'ın UEFA Avrupa Ligi kadrosunda şu oyuncular yer aldı:
1) ABATE (20)
2) ANTONELLI (31)
3) BIGLIA (21)
4) BONAVENTURA (5)
5) BONUCCI (19)
6) BORINI (11)
7) CALABRIA (2)*
8) CALHANOGLU (10)
9) CONTI (12)
10) CUTRONE (63)*
11) DONNARUMMA A. (90)
12) DONNARUMMA G. (99)*
13) GABBIA (46)*
14) GOMEZ (15)
15) GUARNONE (75)*
16) KALINIC (7)
17) KESSIE (79)
18) LOCATELLI (73)*
19) MAURI (4)
20) MONTOLIVO (18)
21) MUSACCHIO (22)
22) PALETTA (29)
23) RODRIGUEZ (68)
24) ROMAGNOLI (13)
25) ANDRÉ SILVA (9)
26) SOSA (23)
27) SUSO (8)
28) STORARI (30)
29) ZANELLATO (45)*
30) ZAPATA (17)
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