Milan M'Baye Niang'ı Torino'ya kiraladı

M'Baye Niang Torino'da! Serie A ekiplerinden Torino, Milan'dan genç forvet M'Baye Niang'ı transfer etti.

Torino, 22 yaşındaki M'Baye Niang'ı bir yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı. Niang'ın satın alma opsiyonunun da yaklaşık 20 milyon euro ile Torino'da olduğu belirtildi.

M'Baye Niang geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Premier League ekiplerinden Watford'da kiralık olarak forma giymiş ve Premier League'de 2 gole imza atmıştı.

Sporx