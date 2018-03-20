Son Dakika Haberleri 20

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Milan, Real Madrid forması giyen Dani Ceballos'u transfer ediyor

İtalya Serie A takımlarından Milan, Real Madrid'de fazla forma şansı bulamayan Dani Ceballos'un peşine düştü.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İtalya Serie A'da Gennaro Gattuso yönetiminde son zamanlarda çıkışa geçen Milan, gelecek sezonun çalışmalarına şimdiden başladı.

İtalyan basınının iddiasına göre Milan, Real Madrid'de Zinedine Zidane tarafından fazla forma şansı bulamayan Dani Ceballos için 40 milyon Euro'yu gözden çıkarttı.

REAL MADRID SICAK BAKIYOR

21 yaşındaki İspanyol orta saha için Real Madrid'e 40 milyon Euro teklif sunmaya hazırlanan Milan'ın bu teklifine Real Madrid'in de olumlu cevap vereceği kaydedildi.

Sezon başında Real Betis'ten 16.5 milyon Euro bonservis karşılığında transfer edilen Dani Ceballos, Real Madrid'de bu sezon 9'u La Liga olmak üzere 19 maça çıkıp 2 gol attı.

(Sporx)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Güzel´in cenaze töreninde TBMM´de bir ilk

Güzel´in cenaze töreninde TBMM´de bir ilk

Kıyıya vuran canavar şoke etti!

Kıyıya vuran canavar şoke etti!

A Milli Takım'ın yeni formaları tanıtıldı

A Milli Takım'ın yeni formaları tanıtıldı

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA