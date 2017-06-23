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Milan Real Madrid'in yıldızı James Rodriguez'i transfer etmeye yaklaştı

Transferin hızlı takımlarından Milan, Real Madrid'in Kolombiyalı yıldızı James Rodriguez'i transfer etmeye bir adım daha yaklaştı.

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Takımı Çinlilerin almasının ardından transfere hız veren Milan, Real Madrid'in Kolombiyalı 10 numarası James Rodriguez'i renklerine katmaya yakın.

İtalyan gazetesi Corriere dello Sport'un haberine göre Milan, Real Madrid'den ayrılması beklenen Rodriguez'in menajeri Jorge Mendes ile görüştü. Andre Silva'nın Milan'a transfer olmasında önemli pay sahibi olan Mendes'in Rodriguez'i de İtalyan takımına kazandıracağı iddia edildi.

JORGE MENDES GÖREV BAŞINDA!

Porto'nun Andre Silva için 60 milyon Euro talep ettiği, Mendes'in araya girmesinin ardından 38 milyon Euro'ya transferin bittiğini hatırlatan İtalyan gazetesi, Portekizli menajerin Real Madrid'e de aynı politikayı uygulayacağını ve Madrid ekibinin istediği transfer ücretinde indirime gitmesini isteyeceği belirtildi.

25 yaşındaki Kolombiyalı futbolcuyla Paris Saint-Germain'in de ciddi bir şekilde ilgilendiği kaydedilirken, Milan'ın transferde daha şanslı takım olduğu vurgulandı.

Real Madrid'de teknik direktör Zinedine Zidane tarafından fazla forma şansı tanınmayan James Rodriguez, geçtiğimiz sezon toplam 33 maça çıkarken 11 gol ve 13 asist ile mücadele etti. (Sporx)

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