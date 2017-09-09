Milan Sosa'yı düşünmeyince Arjantinli futbolcu Trabzonspor'a kaldı

Trabzonspor’un kadrosuna kattığı Jose Sosa, bordo-mavili ekibe gelmeye mecbur kaldı. Milan’a Beşiktaş’tan gelişi de İtalya’da sürpriz olarak karşılanan futbolcu, iyi bir sezon geçiremedi. Ardından Milan kulübü satıldı ve sahipleri değişti. Teknik ekip de futbolcuya bu sezonki kadro planlamasında görev verilmesinin düşünülmediğini aktardı.

Transfer listesine konulan Arjantinli futbolcu için Trabzonspor dışında bir takımdan talep gelmedi. Daha önce Türkiye’ye dönmek istemediğini açıklayan deneyimli futbolcu, Karadeniz ekibinin teklifinin maddi açıdan da iyi olmasıyla birlikte bu gelişmelerin ardından Trabzonspor’a gelmek zorunda kaldı.