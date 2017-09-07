Milan Sportif Direktörü Massimiliano Mirabelli: Jose Sosa süper bir teklif aldı

İtalyan basınına konuşan Mirabelli, Sosa transferinin henüz bitmediğini vurgulayarak, "Transfer henüz kesinleşmedi ancak oyuncu kesinlikle süper bir teklif aldı. Bizim için avantajlı bir anlaşma olacak. Sosa'ya engel olmak istemiyoruz. Bizim için satılamayacak bir oyuncu değil" dedi.

Mirabelli, "Görüşmelerimiz sürüyor ancak bu harika bir durum değil çünkü Sosa, Lazio maçına hazırlanan takımla birlikte çalışıyor" diye konuştu.

Ajansspor