Milan Sunderland'in İtalyan forveti Fabio Borini'yi transfer etti
Transfere çok hızlı bir başlangıç yapan Milan, Sunderland'in İtalyan hücum futbolcusu Fabio Borini'yi transfer etti.
İtalya Serie A takımlarından Milan, Sunderland'in hücum oyuncusu Borini'yi kadrosuna kattı.
Cristian Rodrigiuez ve Andre Silva gibi transferlerle adından söz ettiren Milan, Borini'yi satın alma opsiyonuyla birlikte kiraladı.
Milan, 26 yaşındaki futbolcunun bonservisini satın almak isterse İngiliz ekibine 6 milyon Euro ödeyecek.
Borini, geçtiğimiz sezon Sunderland formasıyla Premier Lig'de 24 maça çıkarken 2 gol kaydetti. (Sporx)
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