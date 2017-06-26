Trabzonspor Kucka'nın yanıtını bekliyor

Trabzonspor’da bayramda transferler için Avrupa’ya gideceğini belirten Başkan Muharrem Usta, beklenildiği gibi ilk rotasını İtalya olarak belirledi.

Bordo-Mavililer’in kadrosuna katmak için uzun süredir uğraşlar verdiği Juraj Kucka’yla ilk teması gerçekleştirdi. Slovak oyuncunun menaceriyle İtalya’da bir görüşme gerçekleştiren Usta ve ekibi, oyuncuya teklifini yaptı, şimdi ise Kucka’nın vereceği yanıtı bekliyor. Ayrıca Trabzonspor yönetimi, ezeli rakibi Galatasaray’ın da yakından ilgilendiği Kucka’yı transfer ederek yeni sezon öncesinde ilk çalımını atmayı planlıyor. Şampiyonluk için...

Karadeniz ekibinin artık sona geldiği Kucka transferinde Başkan Usta, oyuncuya Trabzon, 50. yıl ve şampiyonluk adına önemli ifadeler kullandığı öğrenildi. 29 yaşındaki oyuncuya 50. yıllarında şampiyon olmak istediklerini ifade eden Usta, “Trabzon halkı, taraftarı seni bu takımda görmek için can atıyor. 50. yılımızın bizim için çok özel bir yeri var. Şampiyon olmak için kadromuza takviyeler yapacağız. Çok önemli bir oyuncusun, Trabzon’a gel ve efsane ol” ifadelerini kullandığı bildirildi.

Milan sıcak bakıyor

İtalyan ekibi Milan’ın, Bordo- Mavililer’in bitirmeye yakın olduğu Kucka transferinde kiralamaya sıcak baktığı öğrenildi. 29 yaşındaki oyuncuya en yüksek ücreti teklif eden Trabzonspor’un, 1 milyon Euro’luk (34 milyon TL) bir ücret vereceği de bildirildi. 29 yaşındaki oyuncu, geçen sezon çıktığı 32 maçta 4 gol atıp 2 de asist yapma başarısı gösterdi.

(Fanatik)