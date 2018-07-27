Milan'dan Andre Silva için resmi açıklama

AC Milan'da genel menajer olarak göreve getirilen Leonardo, kırmızı-siyahlı takımdan ayrılması beklenen isimlerle ilgili konuştu.

Leonardo, basın mensuplarıyla yaptığı görüşmede Galatasaray ile anılan Andre Silva hakkında da kısa bir açıklama yaptı.

Nikola Kalinic ve Andre Silva'nın durumlarının sorulması üzerine Leonardo, ''Nikola Kalinic için görüşmeler sürüyor. Sadece Atletico Madrid değil, başka takımlar da var. Andre Silva'nın ise durumu biraz daha farklı. Çok genç bir oyuncu. İki taraf için de en iyisine karar vermemiz gerekiyor'' ifadelerini kullandı.

AC Milan, geçtiğimiz sezon başında 38 milyon euro bonservis bedeline transfer ettiği genç Portekizli golcüyü kiralamaya sıcak bakıyor. Kırmızı-siyahlı ekip ile iyi ilişkliler içerisinde olan Galatasaray da, genç golcü için girişimlerini sürdürüyor.

GALATASARAY VE MILAN'IN KARŞILIKLI TALEPLERİ

İki ekip görüşmelerini sürdürüken, Galatasaray'ın Silva için sabit ücretinin büyük kesimini ödemeyi kabul ettiği belirtildi. AC Milan ise kiralama bedeli istemezken, Silva'nın sabit ücretinin tamamının karşılanmasını talep etti.

(Sporx)