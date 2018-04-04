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Milan'dan Serdar Aziz için 10 milyon euro

Özellikle bu sezon oynadığı futbolla göz kamaştıran 'Yerli Ramos' lakabını alan Serdar Aziz için Milan devreye girdi.

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Galatasaray’a geçen sezon transferi tartışılan ama bu sezon oynadığı futbolla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Serdar Aziz, İtalyanların da dikkatini çekti. Gelecek sezon savunmasını güçlendirmek isteyen Milan, Galatasaray’ın milli stoperi Serdar Aziz’i listesine aldı. İtalyan devi, Galatasaray formasıyla bu sezon istikrarlı bir görüntü çizen 27 yaşındaki futbolcuyu radarına alırken, sadece maç değil aynı zamanda antrenman performansını da mercek altına almak istedi. 

Bu çerçevede Milan’ın görevlendireceği scoutlar sarı-kırmızılıların idmanını izleyecek. Galatasaray’ın Florya’da taraftara açacağı antrenmanları gözlemleyecek olan Milan’ın görevlileri, buradaki izlenimlerini Milan Teknik Direktörü Gattuso’ya iletecek. Kırmızı-siyahlılar, Serdar Aziz’de karar kılması durumunda devreye Gattuso girecek. Fatih Terim ile çok iyi arkadaş olan İtalyan ekibinin teknik patronu, böylece transferi çözümlemeye çalışacak. 

Bursaspor’dan Galatasaray’a 4.5 milyon euro bonservisle gelen Serdar Aziz, bu sezon Maicon ile iyi bir ikili oluştururken, A Milli Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu’nun da vazgeçilmezleri arasına girdi. Cim-Bom’la 2020’ye kadar sözleşmesi bulunan Serdar Aziz’in bonservis bedelinin 10 milyon euro civarında olması bekleniyor. 

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