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Milan'ın socut ekibi Vodafone Arena'da

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Alman temsilcisi RG Leipzig'le karşılaşacak. Siyah beyazlıların bu kritik mücadelesi öncesinde tribünde sürpriz bir kulübün scout ekibinin yer aldığı belirtildi.

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Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi’nde karşılaşacağı Leipzig mücadelesi öncesinde Vodafone Park tribünlerinde sürpriz bir kulübün scout ekibi yer alacak.

TRT Spor’un maç öncesi yayınında verilen bilgiye göre Beşiktaş-Leipzig mücadelesini İtalya Serie A Takımlarından Milan’ın scoutlarının da izleyeceği ifade edildi.

İtalyan ekibinin Leipzig’de forma giyen Nabby Keita’yı takip ettiği biliniyor. Bununla birlikte İtalyan temsilcisinin adı milli futbolcumuz Oğuzhan Özyakup’la da anılmıştı.

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