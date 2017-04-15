Milano derbisinde muhteşem geri dönüş: 2-2

İtalya Serie A'da 31. hafta mücadelesinde Inter, Milan'ı ağırladı. Uzakdoğulu futbol severlerin izleyebilmesi için yerel saatle 12.30'da başlayan ve tarihin en erken Milano derbisi olan maça hızlı başlayan Inter oldu.

İlk dakikalardan itibaren üstünlüğü ele geçiren Stefano Pioli'nin öğrencileri 36'da Antonio Candreva'nın golüyle 1-0 öne geçti. 44'te ise Perisic'in müthiş pasında Icardi boş kaleye golü attı ve ilk yarı 2-0 Inter'in üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıya iyi başlayan takım ise Vincenzo Montella'nın çalıştırdığı Milan'dı. Farkı bir an önce indirmek isteyen Milan'ın büyük baskısını ise başta Handanovic olmak üzere Inter savunması başarıyla geçiştirdi.

83'de genç Suso'nun ortasında Alessio Romagnoli ayak soktuı ve Milan farkı 1'e indirdi.

90+7'de ise Milan sağ kanattan korner kazandı.

İçeriye yapılan ortada Locatelli kafayı istediği gibi vuramadı ancakarka direğe seken topa son anda Zapata vurdu. Hakem Daniele Orsato ise gol kararı verdi, itirazlar ise Inter için fayda etmedi.