Milaslı Fenerbahçeliler Grubu'ndan darp edilen G.Saray taraftarına destek

Milaslı Fenerbahçeliler Grubu Sözcüsü Hasan Tuzla, Konya’da yaşanan olayda Milaslı mağdur üniversite öğrencisine yapılan saldırıyı kınayarak; Fenerbahçe taraftarı olarak, darp edilen üniversite öğrencisine destek olacaklarını ve Galatasaray forması hediye edeceklerini söyledi.

Bilindiği gibi; Süper Lig’in 8. haftasında oynanan Konyaspor-Galatasaray maçından önce Konya’nın Selçuklu ilçesinde, Milaslı Galatasaray taraftarı olan üniversite öğrencisi H.K. isimli gence saldırı yapılmış ve H.K.'nin darp edilmesi olayı sosyal medyadan paylaşılmıştı.

Saldırı görüntülerinin sosyal medyada yayılmasının ardından kamuoyundan kısa sürede büyük tepki geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu devreye girerken, Konya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin olayı gerçekleştiren kişilerin kimliklerini tespit ettiği ve harekete geçtiği öğrenildi.

Üzücü olayın ardından Galatasaray Kulübü, darp edilen taraftarını hafta sonunda oynanacak Fenerbahçe derbisine davet etti.

Milaslı Fenerbahçeliler Grubu Sözcüsü Hasan Tuzla, yaptığı açıklamada: "Milaslı Fenerbahçeliler olarak Konya’da, Konyaspor-Galatasaray maçından öncesinde Galatasaray forması yakılarak darp edilen Milaslı üniversite öğrencisine yapılan şiddeti kınıyoruz. Milaslı gence ve ailesine geçmiş olsun diliyoruz. Kısa süre içerisinde aileye geçmiş olsun ziyareti gerçekleştireceğiz. Futbolda terörün, şiddetin rengi yoktur! Terör her yerde terördür" dedi. Tuzla, Fenerbahçeliler olarak mağdur öğrenciye Galatasaray forması hediye edeceklerini söyledi.