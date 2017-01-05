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Milli boksör Şennur Fenerbahçe'ye transfer oldu

Dünya ve Avrupa'da madalyalar kazanan milli boksör Şennur Demir, Fenerbahçe formasıyla ringlere çıkacak.

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Avrupa ikinciliği ve dünya üçüncülüğü bulunan milli boksör Şennur Demir, Fenerbahçe'ye transfer oldu.
 
Şennur Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bartın Üniversitesi Spor Kulübü'nden Fenerbahçe'ye transferinin gerçekleştiğini söyledi.
 
Küçüklüğünden itibaren Fenerbahçe taraftarı olduğunu anlatan Şennur, "Fenerbahçe'de olmak hayalimdi. Şimdi bunu gerçekleştirmenin heyecanını yaşıyorum. Sportif kariyerimi Fenerbahçe'de tamamlamak istiyorum. Fenerbahçeli Şennur olarak anılmak istiyorum." diye konuştu.
 
Şennur, hedeflerine Fenerbahçe sporcusu olarak ulaşmak istediğini dile getirerek, şunları kaydetti:
 
"Fenerbahçe büyük bir kulüp. Başkan Aziz Yıldırım, futbolun yanı sıra diğer amatör branşlara da büyük önem veriyor. Bu ilgiliyle destek hedeflerime ve başarılara daha kolay ulaşmamı sağlayacak. Aziz Yıldırım, Fenerbahçe sporcusu değilken bile bizlerin başarısı için zaten yardımcı oluyordu. Ben de artık Fenerbahçe'nin başarısı için mücadele vereceğim."

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