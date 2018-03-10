Milli çekiççi Özkan Baltacı, Avrupa Atmalar Kupası'nda bronz madalya kazandı
Avrupa Atmalar Kupası'nda mücadele eden milli çekiççi Özkan Baltacı, bronz madalya kazandı.
Portekiz'in Leiria kentinde düzenlenen organizasyonun ilk gününde piste çıkan Özkan Baltacı, 75,71'lik derecesiyle bronz madalyanın sahibi oldu.
Dünya şampiyonu Polonyalı sporcu Pawel Fajdek, 77,30'luk derecesiyle podyumun ilk basamağına çıkarken, Slovak atlet Marcel Lomnicki 75,97 ile ikinci sırada yer aldı.
Madalya mücadelesi veren diğer milli sporcu Eşref Apak ise 75,20'lik derecesiyle altıncı sırada kaldı.
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