Son Dakika Haberleri 11

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Milli çekiççi Özkan Baltacı, Avrupa Atmalar Kupası'nda bronz madalya kazandı

Avrupa Atmalar Kupası'nda mücadele eden milli çekiççi Özkan Baltacı, bronz madalya kazandı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Portekiz'in Leiria kentinde düzenlenen organizasyonun ilk gününde piste çıkan Özkan Baltacı, 75,71'lik derecesiyle bronz madalyanın sahibi oldu.

Dünya şampiyonu Polonyalı sporcu Pawel Fajdek, 77,30'luk derecesiyle podyumun ilk basamağına çıkarken, Slovak atlet Marcel Lomnicki 75,97 ile ikinci sırada yer aldı.

Madalya mücadelesi veren diğer milli sporcu Eşref Apak ise 75,20'lik derecesiyle altıncı sırada kaldı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Leopar dehşeti kamerada

Leopar dehşeti kamerada

Kayseri'deki gizemli lahitten çıkanlar şok etti!

Kayseri'deki gizemli lahitten çıkanlar şok etti!

Şaşkına çeviren mühendislik hataları

Şaşkına çeviren mühendislik hataları

Dev trenin sırrı ortaya çıktı

Dev trenin sırrı ortaya çıktı

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA