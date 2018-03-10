Milli ciritçi Eda Tuğsuz, Avrupa Atmalar Kupası'nda altın madalya kazandı

Portekiz'in Leiria kentinde düzenlenen organizasyonda, 23 yaş altı kategorisinde bugün piste çıkan Eda Tuğsuz, 60,92'lik derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu.

Müsabakada Belarus atlet Anna Tarasiuk 56,48 ile ikinciliği, Ukraynalı Alina Shukh ise 55,02 ile üçüncülüğü elde etti.

Bakan Bak'tan Eda Tuğsuz'a tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Portekiz'de düzenlenen Avrupa Atmalar Kupası'nda 23 yaş altı kategorisinde cirit atmada altın madalya kazanan milli ciritçi Eda Tuğsuz'u tebrik etti.

Bakan Bak, yayımladığı tebrik mesajında, şu ifadeleri kullandı: "Portekiz'in Leiria kentinde düzenlenen Avrupa Atmalar Kupası'nda 23 yaş altı kategorisinde kadınlar cirit atmada altın madalya kazanan Eda Tuğsuz'u kutluyorum. Spor hayatında elde ettiği başarılara bir yenisini daha ekleyen ve yeni sezondaki ilk uluslararası yarışından altın madalya ile ayrılan milli sporcumuzun daha büyük başarılar kazanacağına yürekten inanıyorum. Uluslararası arenada İstiklal Marşımızın dinletilmesinde ve ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum."