Milli futbolcu Emre Belözoğlu, engelli sporcularla buluştu

Milli futbolcu Emre Belözoğlu, Bağcılar Belediyesi Engelliler Sarayı’nı ziyaret ederek 37 değişik branşta kurs verilen atölyeleri Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı refakatinde gezdi.

Engelliler Sarayı’ndaki kursiyerlerin çalışmalarını yakından inceleyen Belözoğlu, yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Bedensel Engelliler Dünya Şampiyonası’na hazırlanan Bağcılarlı engelli milli atletlerle bir araya gelen Belözoğlu, bolca sohbet etti. Belözoğlu, başarılı atletlere katılacakları şampiyonada başarılar dileğinde bulundu. Atletler de Belözoğlu’nun futbolunu çok beğendiklerini ve her zaman maçlarını izlediklerini söylediler. Ahşap atölyesini de gezen Belözoğlu, burada da yoğun ilgi gördü. Engelli kursiyerler yaptıkları ahşap kuş yuvası, kedi evi ile oyuncakları tanıttılar. Belözoğlu ayrıca merkezde kursiyerler tarafından üretilen kıyafetleri de yakından inceledi.

BAŞKAN ÇAĞIRICI’YA TEŞEKKÜR ETTİ

Resim atölyesini de ziyaret eden Belözoğlu, bir sürprizle karşılaştı. Engelli kursiyer Yasin Akkaş Emre’yi tasvir ettiği sulu boya çalışmasını milli futbolcuya hediye etti. Belözoğlu ayrıca iki kolu olmadığı için ayaklarıyla resim yapan Muhammed Uğur ile de sohbet etti.

Müzik atölyesini de gezen Belözoğlu, engelli kursiyerlerin seslendirdiği şarkı ve türkülerle karşılandı. Belözoğlu başarılı müzisyenleri ilgiyle dinledi. Ziyaret sırasında kursiyerler, Belözoğlu ile bolca selfie çekildi. Belözoğlu, “Sizi gördüm çok mutlu oldum. Hepinizin yüzü ve gözleri gülüyor. İnsana yaşama sevinci veriyorsunuz.” diyerek duygularını dile getirdi. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı’ya böyle bir merkezi hizmete sunduğu için teşekkür eden Belözoğlu, “Çok etkilendim. Ülkemize böyle güzel ve donanımlı bir merkezi kazandırdığınız için teşekkür ediyorum. İnşallah buraya daha sık geleceğim. Çok güzel anlar yaşadım” dedi.