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Milli futbolcu Ömer Toprak Borussia Dortmund ile sözleşme imzaladı

Milli futbolcu Ömer Toprak, yeni sezonda Borussia Dortmund'un başarısı için mücadele edecek.

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Borussia Dortmund ile Bayer Leverkusen, Ömer Toprak'ın transferi için geçen sezonun ortasında 12 milyon Euro karşılığında anlaşmıştı. Sezonun bitimiyle birlikte, milli oyuncu da kendisini 2021'e kadar sarı-siyahlılara bağlayan sözleşmenin altına imza attı. 

İmza sonrası, sosyal medya hesabından şef Nusret Gökçe ile ünlenen "saltbea" hareketini yaptığı bir fotoğrafı paylaşan Ömer Toprak, yanına "Yeni bir sayfa" notunu düştü. (NTV Spor)

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