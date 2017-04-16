Futbol Panamalı futbolcu Almicar Henriquez uğradığı silah saldırıda hayatını kaybetti
Panama Milli Takımı futbolcusu 33 yaşındaki Amilcar Henriquez, ülkesindeki silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
Polis yetkililerinin yaptığı açıklamada, 33 yaşındaki orta saha oyuncusunun evinden ayrıldığı sırada bir adam tarafından birkaç el ateş edilmesi sonrası hayatını kaybettiği belirtildi.
Henriquez, 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri kapsamında Panama'nın geçen ay ABD ile 1-1 berabere kaldığı maçta 20 dakika forma giymişti.
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