Milli güreşci Kerem Kamal'dan altın madalya!

İstanbul'da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nın üçüncü gününde erkeklerde Kerem Kemal altın madalya kazanırken, kadınlarda iki milli sporcu finale çıktı.

Bağcılar Olimpik Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen, 10 Haziran'da sona erecek organizasyonun üçüncü gününde Erkekler 60 kiloda mücadele eden Kerem Kemal altın madalya kazanarak Avrupa Şampiyonu oldu.

Kadınlarda milli sporculardan Evin Demirhan ve Buse Tosun adını finale yazdırırken, Elif Yanık bronz madalya mücadelesi verecek.

Kadınlar 50 kiloda Evin Demirhan, Alman rakibi Ellen Riesterer ile 4-4 berabere kalmasına rağmen son 2 sayıyı kazandığı için hakem kararıyla rakibini eledi ve finale yükseldi. Buse Tosun da 68 kilo mücadelesinde Ukraynalı Alla Belinska'yı 14-3 gibi farklı bir skorla mağlup ederek finale yükselen bir diğer isim oldu.

Elif Yanık ise 55 kiloda Alman rakibi Elena Heike Brugger'e 7-4 mağlup oldu.