Milli judocu Gülkader Şentürk bronz madalya kazandı

Antalya Spor Salonu'nda bu yıl ikincisi düzenlenen organizasyonun, ilk gününde 11 Türk sporcu mücadele etti.

Erkekler 66 kiloda Sinan Sandal ve kadınlar 48 kiloda Gülkader Şentürk bronz madalya için tatamiye çıktı.

Gülkader Şentürk, bronz madalya maçında Slovenya'dan Marusa Stangar ile karşılaştı. Normal süresi puansız tamamlanan karşılaşmanın altın skor uzatma bölümünde waza-ari puanıyla üstünlük sağlayan Türk judocu üçüncü oldu.

Sinan Sandal ise Fransız Kilian Le Blouch karşısında iyi bir performans sergilemesine rağmen ipponla yenilerek, 5. sırada kaldı.

Müsabakaların sabah bölümündeki elemelerde diğer Türk sporcular ise başarılı olamadı.

Kadınlar 48 kiloda Tuğçe Beder, Nazlıcan Kılıç ve Dilara Lokmanhekim, 52 kiloda İrem Korkmaz, Büşra Özdek ve Damla Çalışkan, 57 kiloda Tuğba Zehir rakiplerine yenilerek, elendi.

Erkekler 66 kiloda Cengizhan Dönmez ve Ertuğrul Dönmez de rakiplerine üstünlük kuramadı ve organizasyona veda etti.

Erkekler 60 kiloda Bekir Özlü ve Ahmet Şahin Kaba kura çekimine katılmalarına rağmen maçtan önce sakatlık geçirdikleri için müsabakalara katılamadı.

Yarın 11 Türk sporcu mücadele verecek

Turnuvada yarın kadınlar ve erkeklerde ikişer sıklette 11 sporcu tatamiye çıkacak.

Kadınlar 63 ve 70 kilo, erkeklerde 73 ve 81 kiloda Türk sporcular mücadele edecek.

Kadınlar 63 kiloda Ümmühan Kabak, Büşra Katipoğlu ve Minel Akdeniz, 70 kiloda Nurcan Yılmaz, Semanur Erdoğan ve Burcu Aksoy madalya arayacak.

Erkekler 73 kiloda Bilal Çiloğlu ve Murat Bektaş, 81 kiloda Vedat Albayrak, İlker Güldüren ve Magomed Çeçenoğlu tatamiye çıkacak.

Kadınlar ve erkeklerde yedişer sıklette gerçekleştirilecek ve 8 Nisan'da sonra erecek turnuvada, toplam 100 bin dolar para ödülü dağıtılacak.