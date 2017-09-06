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Milli masa tenisçi Özge Yılmaz, Top 10'a davet edildi

Milli masa tenisçi Özge Yılmaz, Avrupa En İyi 10'lar Turnuvası'na davet edildi.

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Türkiye Masa Tenisi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli  sporcu, 8-10 Eylül tarihlerinde İngiltere'nin Worcester kentinde düzenlenecek  turnuvaya davet aldı. Avrupa Masa Tenisi Birliğince (ETTU) organize edilen  turnuva, Worcester Üniversitesinin salonunda oynanacak.
 
Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu (ITTF) 15 yaş altı dünya  sıralamasında 43, ETTU Avrupa sıralamasında ise 13. sırada yer alan Kayseri  Kocasinan Belediyesi sporcusu Özge Yılmaz, 2017 Avrupa Gençler Şampiyonası'nda  yıldız çift kızlarda yarı final oynama başarısı göstermişti.
 
Böylece, Türk masa tenisi tarihinde ilk kez bir milli sporcu  Avrupa'nın En İyi 10'lar Turnuvası'na davet edilmiş oldu.

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