Milli masa tenisçi Özge Yılmaz, Top 10'a davet edildi

Türkiye Masa Tenisi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli sporcu, 8-10 Eylül tarihlerinde İngiltere'nin Worcester kentinde düzenlenecek turnuvaya davet aldı. Avrupa Masa Tenisi Birliğince (ETTU) organize edilen turnuva, Worcester Üniversitesinin salonunda oynanacak.

Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu (ITTF) 15 yaş altı dünya sıralamasında 43, ETTU Avrupa sıralamasında ise 13. sırada yer alan Kayseri Kocasinan Belediyesi sporcusu Özge Yılmaz, 2017 Avrupa Gençler Şampiyonası'nda yıldız çift kızlarda yarı final oynama başarısı göstermişti.

Böylece, Türk masa tenisi tarihinde ilk kez bir milli sporcu Avrupa'nın En İyi 10'lar Turnuvası'na davet edilmiş oldu.