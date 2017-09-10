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Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu Portekiz etabını kazanarak liderliği ele geçirmeyi planlıyor

Dünya Supersport Şampiyonası'nda, sakatlıklar ve puan kayıplarıyla başladığı sezonda liderle arasındaki puan farkını bire indiren milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Portekiz etabını kazanarak liderliği ele geçirmeyi, kalan yarışlarda da iyi performans göstererek şampiyonluğa ulaşmayı hedefliyor.

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Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Dünya  Supersport Şampiyonası'nda 17 Eylül Pazar günü Portekiz'de yapılacak yarışı kazanarak liderliği, daha sonraki 3 etapta ise iyi performans göstererek 6.  şampiyonluğu hedefliyor.
 
Sakatlığı nedeniyle sezonun ilk 2 yarışına katılamayan, bir yarışı ise  tamamlayamayan milli motosikletçi, daha sonra aldığı başarılı sonuçlarla lider  durumdaki Fransız sürücü Lucas Mahias ile arasındaki puan farkını bire düşürmeyi  başardı.
 
Portekiz'de gerçekleştirilecek yarış öncesi hazırlıklarını Sakarya'nın  Akyazı ilçesinde, adını taşıyan pistte sürdüren Sofuoğlu, kalan 4 yarışı  kazanarak kariyerinin en zor şampiyonluğuna ulaşmayı amaçlıyor.
 
Kenan Sofuoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezon başında  antrenmanda kaza yaptığını ve elinde kırık oluştuğunu anımsattı. Bu sebeple ilk 3  yarıştan puan çıkartamadığını ve bu sezon şampiyonluk şansının zora girdiğini  düşündüğünü belirten milli sporcu, üst üste gelen başarılı sonuçlarla puan  farkını bire kadar düşürdüğünü kaydetti.
 
"Hata artık affedilecek türden değil"
 
Kenan Sofuoğlu, şöyle konuştu: "Dört birincilik ve bir ikincilikle iyi bir performans gösterdik ve  inanıyorum ki kalan 4 yarışta da bu performansı devam ettirebilirsek kariyerimin  en zor şampiyonluğuna ulaşacağım. Çünkü kışın hiç antrenman yapamadık, ilk 3  yarışa çıkamadık ve rakiplerimize göre çok fazla kaybımız vardı. Ama yılların  vermiş olduğu tecrübeyle o farkı kapattık. Ben pek inanmıyordum  kapatabileceğimize ama şu anki durumumuz gerçekten iyi."
 
Çok iyi hazırlandığını, geçen hafta Portekiz'de ekstra test sürüşleri  yaptıklarını dile getiren Kenan Sofuoğlu, 6. şampiyonluğa ulaşmak istediklerini  bildirdi.
 
Milli sporcu, şampiyonluğun kritik bir durumda olduğunu  vurgulayarak,"Hata artık affedilecek türden değil. İşin doğrusunu söylemek  gerekirse yaşadığımız zorlu süreçten sonra pek şampiyonlukta umudumun olduğuna  inanamıyordum ama şu an artık çok büyük bir iddiamız var ve tecrübemizi  konuşturarak bu şampiyonluğu almamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.
 
"Şampiyonluğun geleceğine inanıyorum"
 
Şampiyonluğun pilotlarda ekstra bir stres yarattığını, elinden gelen  mücadeleyi vereceğini dile getiren Kenan Sofuoğlu, şunları kaydetti: "Nasipte varsa olur, çünkü motor sporlarında hiç ummadığınız şeylerle  karşılaşma ihtimaliniz var. Teknik bir spor yapıyorsunuz. Mekanik olarak bir  sorun yaşama şansınız ya da rakiplerin yapmış olduğu bir hatadan dolayı yarış  dışı kalma şansınız olabilir. Allah'ın izniyle bu zorlu sürecin ardından  şampiyonluğun geleceğine inanıyorum."
 
Kenan Sofuoğlu, kalan yarışlar için önceki yıllardan tecrübesinin  olduğunu, antrenmanlara yoğunluk verdiğini ve bu şekilde kondisyon olarak iyi  durumda bulunduğunu ifade ederek, sakatlığı yüzde 100 atlatamadığını, elinden  sorun yaşadığını, bu seneyi bu şekilde götürmesi gerektiğini anlattı.
 
Portekiz pistini sevdiğini, kazanabileceğine inandığını aktaran milli  sporcu, "Tabii ki rakiplerin de güçlü olduğu bir pist. Derecelere bakıldığı zaman  rakiplerimiz birbirine çok yakın. Allah'ın izniyle inanıyorum ki, güçlü olan  biziz, avantajlı olan biz olacağız. Puan olarak önde de olsa rakibimle arayı  kapattığımız için avantajlı olan biziz. Çünkü arkadan gelen avantajlıdır, bu  sezon biz arkadan geldik." diyerek sözlerini tamamladı.
 
Dünya Supersport Şampiyonası'nda geride kalan 8 etapta 120 puan  toplayan milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, pilotlar klasmanında Fransız sürücü  Lucas Mahias'ın bir puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.

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