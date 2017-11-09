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Milli rallici Burcu Çetinkaya Bucak'tan drift gösterisi

Milli rallici Burcu Çetinkaya Bucak, Sakarya Üniversitesi (SAÜ) öğrencileriyle drift gösterisi yaptı.

  • AA
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SAÜ Genç Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Öğrenci Topluluğu tarafından, SAÜ Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Kadın ve Ralli" söyleşisine katılan Burcu Çetinkaya Bucak, rallinin kendisine çok şey kazandırdığını söyledi.

Ralli sayesinde çok yer gezdiğini, birçok insanla tanışma fırsatı bulduğunu aktaran milli sporcu, "Sabretmeyi öğrendim, çok sabırsız bir insandım. Sabırsız olarak yarıştığım iki yıl boyunca sürekli takla atıp ağaçların tepesinde kendimizi bulduktan sonra bu işin sakin olmadan yapılamayacağını anladım. Daha sonra bunu kendi hayatıma da uygulamaya başladım." diye konuştu.

Burcu, kadın rallici olmanın zor olduğunu fakat imkansız olmadığını belirterek, "Kadın siyasetçiler var, onların hayatı bizimkinden çok daha zor. Ama dünya şampiyonası yapan bir rallicinin hayatı kadınsa tabii ki çok zor. Çünkü sürekli 1 hafta boyunca yarışa gidiyorsunuz. Yılda belki 12-13 yarış yapıyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Söyleşinin sonunda öğrencilerin sorularını yanıtlayan milli rallici, daha sonra helikopter pistinde kendi aracıyla drift gösterisi sundu.

Gösteriyi büyük ilgiyle izleyen öğrenciler, bu anları cep telefonlarına kaydetti.

Milli ralliciyle drift yapma imkanı da bulan SAÜ'lü öğrenciler, büyük heyecan yaşadı.

Öğrenci Şüheda Çakır, AA muhabirine, milli ralliciyle drift yapmanın çok güzel bir deneyim ve heyecan olduğunu anlatarak, "Bir daha böyle bir fırsatı ne zaman elde ederim, bilmiyorum. Heyecanlı ve baş döndürücü. Ben yapamazdım herhalde." şeklinde konuştu.

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