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Milli sporculardan bronz madalya!

İşitme Engelliler Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda mücadele eden Türk Milli Takımı, erkekler 4x400 metre bayrak yarışında bronz madalya kazandı.

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İşitme Engelliler Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda mücadele eden Türk Milli Takımı, erkekler 4x400 metre bayrak yarışında bronz madalya kazandı.

Belarus'un Gomel kentinde düzenlenen organizasyonun üçüncü ve son gününde, Doğan Biçer, Hasan Baydaş, Hüseyin Baydaş ve Yasin Süzen'den oluşan milli takım, erkekler 4x400 metre bayrak yarışında madalya mücadelesi verdi.

Yarışı 3 dakika 26.64 saniyede tamamlayan milli sporcular bronz madalyanın sahibi oldu. Ukrayna 3.22.43'lük derecesiyle podyumun zirvesine çıkarken, Rusya 3.26.45'lik derecesiyle ikinci sırada yer aldı.

Şampiyonanın ilk gününde Aysun Akay kadınlar 60 metrede, dün de Yasin Süzen erkekler 400 metrede altın madalya kazanmıştı.

(AA)

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