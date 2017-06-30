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Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkek Milli Takımı Avrupa şampiyonu

Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Şampiyonası Finali'nde Türkiye, Büyük Britanya'yı 76-69 mağlup ederek Avrupa Şampiyonu oldu.

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Avrupa Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası finalinde Büyük Britanya ile karşılaşan Türkiye Erkek Milli Takımı, karşılaşmayı 76-69'luk skorla kazanarak şampiyon oldu.
 
Grupta, finalde karşılaştığı Büyük Britanya'yı da mağlup etmeyi başaran ve 5'te 5 yapan Türkiye, çeyrek finalde İtalya, yarı finalde ise Almanya'yı yenerek finale çıkmıştı.

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