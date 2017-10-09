Milli takım bu akşam Finlandiya'ya kaybederse Euro 2020 elemelerine 3. torbadan girecek

A Milli Takım, bu gece 21.45'te deplasmanda oynayacağı Finlandiya karşılaşmasıyla FIFA 2018 Dünya Kupası elemelerini noktalayacak. Bu geceki maçın prestij dışında UEFA Milli Takımlar sıralaması açısından da büyük önemi var. Ve bu sıralama yeni başlayacak Nations League'de takımların hangi kategoride yer alacağını belirlemekle kalmayacak EURO-2020 elemelerine hangi torbadan girileceği de bu sıralamayla ortaya çıkacak.

Türkiye, dünkü maçların ardından sıralamada 25'inci sırada ama Finlandiya maçını kaybetse de maçlarını bitiren Romanya'yı geçerek 24'üncü sıraya çıkacak. Romanya 26.057 puanla eleme maçlarını bitirdi. Türkiye elenirse 26.117 puana ulaşacak. Beraberlikte puanımız 26.537, kazanırsak 27.357 olacak. Bunlar 0-0 ve 1-0'a göre hesaplanan puanlar. Atılacak ve yenecek goller puanlarda küçük oynamalara yol açıyor.

Elemelerde dün gece oynanan maçlar sonrası İskoçya, Romanya, Karadağ ve Slovenya, Türkiye'yi geçme şanslarını kaybetti. Ancak Macaristan Salı günü oynanacak maçın sonucuna göre Türkiye'yi sıralamada geride bırakabilir. Macarlar, konuk edecekleri Faroe'yi yenerlerse 26.486 puana ulaşıyor ve Finlandiya'ya yenilmemiz halinde 24'üncü sırayı alıyor. Türkiye Finlandiya'dan puanla dönerse Macaristan'a da geçilmemeyi garantiliyor.

UEFA Milli Takımlar Sıralaması'nda 13-24 arasındaki ülkeler Nations League'de B Ligi'ne girecek. Bu takımlar EURO-2020 kurasında da ikinci torbada yer alacak. Türkiye Finlandiya'da kaybeder, Macaristan'da Faroe'yi yenerse 24'üncü sıra Finlandiya'nın olacak ve Türkiye Nations Leage'de C Ligi'ne inecek. EURO-2020 kurasında ikinci torbaya geri dönmek için de C Ligi'nde grubunu lider bitirmesi gerekecek.

Ntvspor