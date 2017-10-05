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Milli Takım Çocuk Kulübü, A Milli Takımımızı karşıladı

2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'ndaki 9'uncu maçında yarın İzlanda ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, Antalya'dan ayrılarak Eskişehir'e geldi.

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Antalya Havalimanı'ndan özel uçakla yaklaşık 45 dakika süren uçuşun ardından Hasan Polatkan Havalimanı'na ulaşan A Milli Takım kafilesini, apronda Milli Takım Çocuk Kulübü üyeleri karşıladı. A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu ve milli futbolcu Arda Turan'a çiçek veren minikler diğer oyuncularla da hatıra fotoğrafı çektirdi.

A Milliler, "Evinize Hoş Geldiniz" pankartı taşıyan Eskişehirli taraftarların coşkulu tezahüratları eşliğinde havalimanından çıkarak kamp yapacakları otele geçti.

A Milli Takım, bu akşam saat 18.45'te Eskişehir Yeni Stadyum'da maç öncesindeki son çalışmasını yapacak. Bu antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümü medyaya açık olacak. Teknik Direktör Mircea Lucescu ve aday kadrodan bir oyuncunun katılacağı basın toplantısı ise idman öncesinde saat 18.15'te başlayacak. 

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