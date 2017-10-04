Milli Takım Çocuk Kulübü muhabirleri, milli yıldızları terletti!

Milli Takım Çocuk Kulübü, Ay-Yıldızlı futbolcularla röportajlar yapmaya devam ediyor. Burak Yılmaz, Emre Belözoğlu, Nuri Şahin ve Sabri Sarıoğlu, Milli Takım Çocuk Kulübü'nün minik muhabirlerine önemli açıklamalarda bulundu. Ay-Yıldızlıların Antalya kampında gerçekleşen röportajlarda Çocuk Kulübü muhabirleri, sıcak sohbetleriyle milli yıldızları terletti.

"KAMPTA HEP BİRLİKTEYİZ, SÜREKLİ ŞAKALAŞIYORUZ"

Milli Takım Çocuk Kulübü üyesi Erden'e Burak Yılmaz, Millilerin kamp hayatını anlattı:

Burak Yılmaz: Heyecanlı mısın? Yok canım.

Erden: Biraz var... Merhaba.

Burak Yılmaz: Merhaba.

Erden: Ben Erden. Birkaç sorum olacak.

Burak Yılmaz: Sor bakalım.

Erden: Kamplarda ne yapıyorsun?

Burak Yılmaz: Kampta genelde hep beraber oluyoruz. Antrenmanlardan sonra bir odada toplanıyoruz. Hep beraber muhabbet ediyoruz, sohbet ediyoruz, şakalar yapıyoruz. Çok özlediğimiz için birbirimizi açıkçası birbirimizin yanından ayrılmıyoruz.

Erden: Ben akşamları 9 gibi yatmak zorunda kalıyorum. Bazen maç izleyemiyorum. Siz kampta kaç gibi yatıyorsunuz?

Burak Yılmaz: Kampta 9 gibi yemek yiyoruz zaten. Biraz antrenmanlarımız akşam geç olduğu için en geç 12 gibi uyumaya çalışıyoruz. Tabii aramızda 11'de uyuyan arkadaşlarımız da var. Ama 10'da uyuyan arkadaşlarımız var. Ama dediğim gibi 12'yi geçirmemeye çalışıyoruz.

Erden: Kamplarda en çok neyi özlüyorsun?

Burak Yılmaz: İnsan tabii ki en çok evini özlüyor, ailesini özlüyor kamplarda.

"GENÇKEN ÇOK HATA YAPTIM, ABİ OLMAK DAHA GÜZEL"

Milli Takım Çocuk Kulübü muhabiri Mustafa Selim'e Emre Belözoğlu'ndan çok özel açıklamalar:

Mustafa Selim: Hoş geldin Emre Abi.

Emre Belözoğlu: Hoş bulduk, Mustafa Selimciğim.

Mustafa Selim: : Benim yaşımda iken ne olmak isterdin?

Emre Belözoğlu: Futbolcu olmak isterdim.

Mustafa Selim: Genç Emre olmak mı daha güzel, Emre Abi mi?

Emre Belözoğlu: Çok uzun süre genç Emre oldum ben. Son dönemlerde Abi diyorlar bana artık. Ama Abi olmak daha güzel. Çünkü gençken çok hatalar yaptığım için şimdiki genç arkadaşlarımıza doğruyu göstermeye çalışıyorum. O yüzden Abi olmak daha iyi gibi.

Mustafa Emre: Çocukken bir kahramanın var mıydı?

Emre Belözoğlu: He-Man'di. Gölgelerin gücü adına diyordu. Bütün kötülükleri götürüyordu.

Mustafa Selim: Çocuğun futbolcu olsun ister misin?

Emre Belözoğlu: İsterim. Ama futbolculuk kolay bir meslek değil, çok çalışması lazım.

Mustafa Selim: Neden?

Emre Belözoğlu: Çünkü bu meslekte sadece antrenman yapmıyorsun. Futbolu hayatının merkezine yerleştirmen gerekiyor, çok çalışman gerekiyor. Bunlar için biraz daha genç yaşlardan itibaren hazırlanmak lazım.

"ÇALIŞKAN ÖĞRENCİYDİM AMA DERSLER ANTRENMANDAN ÇOK ZORDU"

Nuri Şahin'den Milli Takım Çocuk Kulübü'ne özel okul hayatına dair samimi itiraflar:

Hüseyin: Merhaba ben Hüseyin. Öncelikle hoş geldiniz.

Nuri Şahin: Hoş bulduk.

Hüseyin: Çocukken Milli Takım senin için ne demekti?

Nuri Şahin: En yüksek, her zaman zirve olan bir yerdi. Şükürler olsun nasip oldu milli formayı giymek.

Hüseyin: Burada olmayı hayal eder miydin?

Nuri Şahin: Hayali bile çok uzaktı ama yine de insan futbol oynayınca, futbolcu olmak istediği zaman en zirveyi zorlamak ister. Benim için de her zaman Milli Takım'a gelmek en büyük hedefti.

Hüseyin: Okulda sahadaki gibi çalışkan mıydın?

Nuri Şahin: Çalışkandım açıkçası. İyi de bir öğrenciydim. Çok genç yaşta futbolcu olduğum için okulu tabi biraz aksatmak mecburiyetinde kaldım.

Hüseyin: Dersler mi daha zordu, antrenman mı?

Nuri Şahin: Dersler. Kesinlikle dersler.

"MİLLİ TAKIMDA UNUTAMADIĞIM İKİ MAÇ VAR"

Ay-Yıldızlı forma için uzun bir aranın ardından yeniden kadroya çağrılan Sabri Sarıoğlu, duygularını Milli Takım Çocuk Kulübü'nden minik Azra'ya anlattı:

Azra: Merhaba

Sabri Sarıoğlu: Merhaba Azracığım, hoş geldin. İyi misin?

Azra: İyiyim.

Sabri Sarıoğlu: Bakalım nasıl bir soru hazırladın bana, bekliyorum!

Azra: Yeniden Milli Takım'da olmak nasıl bir duygu?

Sabri Sarıoğlu: Çok mutluluk verici ve çok gurur duyacağım bir duygu. Çünkü her Türk futbolcusunun hayalinde Milli Takım'da oynamak vardır. Ben de uzun bir aradan sonra tekrar Milli Takım formasına kavuştuğum için çok mutluyum.

Azra: En unutamadığın milli maç hangisi?

Sabri Sarıoğlu: Euro 2008'de Hırvatistan maçı vardı. Son dakikada gol yemiştik. Son dakikada biz atıp çeyrek finali penaltılarla kazanmıştık. Çok sevinmiştim. Almanya maçını da unutamam yarı finalde. Orada da üzüntü verici bir olay yaşadık. Finali kıl payı kaçırmıştık. Unutamadığım iki maç odur.