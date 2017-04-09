Son Dakika Haberleri E-gazete 9Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Milli Takım teknik heyeti belli oldu

A Milli Basketbol Takımı'nda teknik ekip belirlendi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

AKŞAM'ın edindiği bilgiye göre, ülkemizde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası’nda boy gösterecek A Milli Basketbol Takımı'nın teknik kadrosu şu şekilde olacak:
 
Başantrenör: Ufuk Sarıca
 
Takım Menajeri: Kerem Tunçeri
 
Yardımcı Antrenör: Ertuğrul Erdoğan (İBB) 
 
Yardımcı Antrenör: Arda Demirbağ (Beşiktaş Sompo Japan)
 
Yardımcı Antrenör: Erdem Can (Fenerbahçe)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'tarafsızlık' cevabı

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'tarafsızlık' cevabı

Çamlıca Camisi'nin yüzde 80'ni tamamlandı

Çamlıca Camisi'nin yüzde 80'ni tamamlandı

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA