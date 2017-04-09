Milli Takım teknik heyeti belli oldu
A Milli Basketbol Takımı'nda teknik ekip belirlendi.
AKŞAM'ın edindiği bilgiye göre, ülkemizde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası’nda boy gösterecek A Milli Basketbol Takımı'nın teknik kadrosu şu şekilde olacak:
Başantrenör: Ufuk Sarıca
Takım Menajeri: Kerem Tunçeri
Yardımcı Antrenör: Ertuğrul Erdoğan (İBB)
Yardımcı Antrenör: Arda Demirbağ (Beşiktaş Sompo Japan)
Yardımcı Antrenör: Erdem Can (Fenerbahçe)
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.