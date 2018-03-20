Milli takıma çağrılan Talisca kendisini kaybetti!

CENK Tosun’un Everton’a transferinin ardından Beşiktaş için en önemli skorer güçlerden biri haline gelen Anderson Talisca, Brezilya Milli Takımı’na çağrıldıktan sonra düşüşe geçti. Kafasında milli takımda kalıcı olmak ve Dünya Kupası’nda forma giyme hayali olan Talisca’yı, Benfica ve Beşiktaş arasında yaşanan transfer görüşmeleri de etkilemişe benziyor. Zira ikinci yarıya fırtına gibi giren ve ligde 7 maçta 7 gol atan Talisca’da büyük bir düşüş gözleniyor. Genç yıldız, 591 dakika forma giydiği 7 maçta takımını taşıyan isim oldu. Ancak aday kadroya alındıktan sonra grafik aşağıya doğru düşmeye başladı.

5 ŞUTTA SADECE 1 İSABET SAĞLADI

Çağrılmadan önce ligde forma giydiği 7 karşılaşmada 194 isabetli pas yapan Talisca, rakip kaleye gönderdiği 32 şutta da 18 isabet kaydederek iyi bir performans sergiledi. Talisca ikili mücadelelerde de etkili bir görüntü sergiledi. Ancak çağrıldıktan sonra 2 maça çıkan Brezilyalı yıldız 36 isabetli pas atarken, 5 şutta sadece 1 isabet kaydetti. Tabelaya skor yazdırmayı başaramayan Talisca, ikili mücadelelerde de 15’te 9’luk bir görüntü ortaya koydu.

(Aksam)