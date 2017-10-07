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Milli takımda 4 oyuncu kadrodan çıkarıldı

2018 Dünya Kupası Finalleri'ne gitme hakkını kaybeden Ay-Yıldızlı ekipte 4 futbolcunun Finlandiya'ya götürülmeyeceği kesinleşti. Arda Turan, Burak Yılmaz, Selçuk İnan ve kart cezalısı Caner Erkin Finlandiya kafilesinde yer almayacak.

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İzlanda'ya 3-0 yenilerek 2018 Dünya Kupası Finalleri'ne gitme hakkını kaybeden A Milli Takımı'da 4 futbolcu kadrodan çıkarıldı. Bu sayının artması bekleniyor.

Tribünlerden tepki alan Arda Turan, hafif sakatlığı bulunan Burak Yılmaz, Selçuk İnan ve kart cezalısı Caner Erkin Finlandiya'ya götürülmüyor. Eskişehir'den bugün saat 15.00'te hareket edecek olan ay-yıldızlı ekipte kadronun daha da azaltılması için teknik direktör Mircea Lucescu'nun kararı bekleniyor.

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