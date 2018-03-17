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Milli takımda Tolgay Arslan belirsizliği

Beşiktaş yönetimi Almanya tercihi nedeniyle Ay-Yıldızlı formayı giyemeyen Tolgay'ın durumuna son noktayı koydu.

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Beşiktaş'ın, Bayern Münih ile oynadığı Şampiyonlar Ligi maçını izlemek için Türkiye'ye gelen Almanya Milli Takım Teknik Direktörü Joachim Löw'ün, Vodafone Park'a hayran kaldığı öğrenildi. Tecrübeli çalıştırıcının, Dünya Kupası kadrosunda düşündüğü oyuncuların durumunu yakından görebilmek için İstanbul'a gelmesinden memnuniyet duyan Beşiktaş Yönetimi'nin ise Tolgay Arslan'ın belirsizliğini de konuştuğu ortaya çıktı.

A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu ile Löw'ün yan yana oturduğunu gören yöneticilerin, "Biri oynatmıyor, diğeri de oynatamıyor" diye mizahi bir eleştiri yaptıkları ortaya çıktı. Daha önce Almanya Milli Takımı'nı tercih ettiği için ay-yıldızlı formayı giyemeyen Tolgay'ın bu durumuna üzülen siyah-beyazlı yönetimin, oyuncusuna her türlü desteği vermeye hazırlandığı bildirildi.

Lucescu üzgün

Bu konuda FIFA'lık olan tecrübeli futbolcunun milli formayı giymesi için çaba sarf eden yönetimin, bu konuda Lucescu ile de zaman zaman görüştüğü ifade edildi. Lucescu'nun, siyah-beyazlı idarecilerle ne zaman görüşse, "Böyle bir oyuncuyu milli takımda oynatamamak beni çok üzüyor. Oyunu iki yönlü oynayan Tolgay Arslan'ın, bu durumu çözülürse Türk futboluna da katkı sağlanmış olacak. Kadromda görmeyi çok istiyorum. O da oynamak istiyor. Umarım bu sorun çözülür" diye konuştuğu bildirildi.

(Milliyet)

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