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Milli takımımız, Karadağ'a konuk oluyor

A Milli Futbol Takımı, ikinci hazırlık maçında deplasmanda Karadağ ile karşılaşıyor.

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Podgorica Şehir Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 20.10'da başlayacak.

Mücadelede, Sırbistan Futbol Federasyonundan Milorad Mazic  düdük çalacak. Mazic'in yardımcılıklarını Milovan Ristic ve Dalibor Djurdjevic yapacak.

Ay-yıldızlı ekip, geçtiğimiz cuma günü İrlanda Cumhuriyeti ile Antalya'da oynadığı hazırlık maçını 1-0 kazanmıştı.     

Karadağ ile ikinci maç     

A Milli Futbol Takımı, Karadağ ile tarihindeki ikinci maçına çıkacak.     

İki ekip daha önce ilk kez, 29 Mayıs 2016'da hazırlık maçında Antalya'da karşı karşıya gelmişti. Türkiye, o maçı Mehmet Topal'ın 90 4. dakikada attığı kafa golüyle kazanmıştı.     

Milli takım, bu mücadeleyle rakibiyle Karadağ'daki ilk maçına da çıkmış olacak.     

MUHTEMEL 11’LER

Karadağ: Mijatovic, Mijuskovic, Tomasevic, Stojkovic, Stefan Savic, Vukcevic, Jovovic, Ivanic, Kojasevic, Beqiraj, Jovetic

Türkiye: Volkan Babacan, Kaan Ayhan, Hasan Ali, Serdar Aziz, Çağlar Söyüncü, Mehmet Topal, Yusuf Yazıcı, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Emre Akbaba, Cenk Tosun

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