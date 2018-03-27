Milli takımımız, Karadağ'a konuk oluyor
A Milli Futbol Takımı, ikinci hazırlık maçında deplasmanda Karadağ ile karşılaşıyor.
Podgorica Şehir Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 20.10'da başlayacak.
Mücadelede, Sırbistan Futbol Federasyonundan Milorad Mazic düdük çalacak. Mazic'in yardımcılıklarını Milovan Ristic ve Dalibor Djurdjevic yapacak.
Ay-yıldızlı ekip, geçtiğimiz cuma günü İrlanda Cumhuriyeti ile Antalya'da oynadığı hazırlık maçını 1-0 kazanmıştı.
Karadağ ile ikinci maç
A Milli Futbol Takımı, Karadağ ile tarihindeki ikinci maçına çıkacak.
İki ekip daha önce ilk kez, 29 Mayıs 2016'da hazırlık maçında Antalya'da karşı karşıya gelmişti. Türkiye, o maçı Mehmet Topal'ın 90 4. dakikada attığı kafa golüyle kazanmıştı.
Milli takım, bu mücadeleyle rakibiyle Karadağ'daki ilk maçına da çıkmış olacak.
MUHTEMEL 11’LER
Karadağ: Mijatovic, Mijuskovic, Tomasevic, Stojkovic, Stefan Savic, Vukcevic, Jovovic, Ivanic, Kojasevic, Beqiraj, Jovetic
Türkiye: Volkan Babacan, Kaan Ayhan, Hasan Ali, Serdar Aziz, Çağlar Söyüncü, Mehmet Topal, Yusuf Yazıcı, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Emre Akbaba, Cenk Tosun
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