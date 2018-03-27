Milli takımımız, Karadağ'a konuk oluyor

Podgorica Şehir Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 20.10'da başlayacak.

Mücadelede, Sırbistan Futbol Federasyonundan Milorad Mazic düdük çalacak. Mazic'in yardımcılıklarını Milovan Ristic ve Dalibor Djurdjevic yapacak.

Ay-yıldızlı ekip, geçtiğimiz cuma günü İrlanda Cumhuriyeti ile Antalya'da oynadığı hazırlık maçını 1-0 kazanmıştı.

Karadağ ile ikinci maç

A Milli Futbol Takımı, Karadağ ile tarihindeki ikinci maçına çıkacak.

İki ekip daha önce ilk kez, 29 Mayıs 2016'da hazırlık maçında Antalya'da karşı karşıya gelmişti. Türkiye, o maçı Mehmet Topal'ın 90 4. dakikada attığı kafa golüyle kazanmıştı.

Milli takım, bu mücadeleyle rakibiyle Karadağ'daki ilk maçına da çıkmış olacak.

MUHTEMEL 11’LER

Karadağ: Mijatovic, Mijuskovic, Tomasevic, Stojkovic, Stefan Savic, Vukcevic, Jovovic, Ivanic, Kojasevic, Beqiraj, Jovetic

Türkiye: Volkan Babacan, Kaan Ayhan, Hasan Ali, Serdar Aziz, Çağlar Söyüncü, Mehmet Topal, Yusuf Yazıcı, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Emre Akbaba, Cenk Tosun