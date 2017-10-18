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Milli takımımız Romanya ve Arnavutluk'la karşı karşıya gelecek

A Milli Futbol Takımı'nın kasım ayında oynayacağı özel karşılaşmaların programı belli oldu.

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Ay-Yıldızlılar, 9 Kasım Perşembe günü Romanya ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Milliler, ardından 13 Kasım Pazartesi günü ise Türkiye'de Arnavutluk'u konuk edecek.

Romanya-Türkiye ve Türkiye-Arnavutluk maçlarının oynanacağı stadyumlar ve müsabakaların başlama saatleri önümüzdeki günlerde açıklanacak.

Türkiye, Romanya ile en son 10 Eylül 2013 tarihinde Dünya Kupası Grup Eleme maçı oynamış ve müsabakayı 2-0 kazanmıştı. Arnavutluk ile son kez 12 Ekim 2005 tarihinde karşılaşan Milliler, deplasmandaki Dünya Kupası Grup Eleme müsabakasını 1-0 galip tamamlamıştı.

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