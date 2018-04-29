Milli tekvandocu Dünya Şampiyonu oldu!
Genç Sporcu Kübra Dağlı, bireysel Poomsae 18-30 yaş ve Yüksek Kırış kategorilerinde Dünya Şampiyonu oldu.
Milli sporcu Kübra Dağlı, 2. Dünya Plaj Poomsae Taekwondo Şampiyonası'nda 2 altın ve 1 bronz madalya kazandı.
Yunanistan'ın Rodos Adası'nda düzenlenen şampiyonada Türkiye'yi temsil eden tek sporcu olan Kübra Dağlı, 3 madalya birden kazandı. Kübra Dağlı, Bireysel Poomsae 18-30 yaş ve Yüksek Kırış kategorilerinde Dünya Şampiyonu oldu.
Genç sporcu Serbest Stil Bireysel Poomsae kategorisinde ise bronz madalyanın sahibi oldu.
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