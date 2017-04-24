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Milli tenisçi Başak Eraydın adını ana tabloya yazdırdı

Milli tenisçi Başak Eraydın, TEB BNP Paribas İstanbul Cup Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası'nın elemelerinde Rus Alla Kudryavtseva'yı 2-1 yenerek adını ana tabloya yazdırdı

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TEB BNP Paribas İstanbul Cup Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası'nın elemelerinde milli tenisçi Başak Eraydın, Rus Alla Kudryavtseva'yı 2-1 yenerek ana tabloda mücadele etme hakkı kazandı.
 
Garanti Koza Arena'da toprak kortta gerçekleştirilen mücadelede Başak Eraydın, Rus rakibini 6-4, 4-6 ve 6-2'lik setlerle 2-1 mağlup ederek adını ana tabloya yazdırdı.
 
Turnuvada 3. kez boy gösteren ve ilk defa ana tabloya kalmayı başaran milli raket, elemelerdeki ilk maçında dün Çek sporcu Tereza Smitkova'yı 4-6, 6-2 ve 7-6'lık setlerle mağlup etmişti.

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