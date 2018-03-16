Milli tenisçiler yarı finalde

Milli tenisçilerden Başak Eraydın İtalya'da, Ayla Aksu ise Japonya'da katıldığı turnuvada yarı finale yükseldi.

Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) tarafından düzenlenen 25 bin dolar ödüllü turnuvaların tek kadınlar kategorisinde mücadele eden milli tenisçiler Başak Eraydın ile Ayla Aksu adlarını son 4 isim arasına yazdırdı.

İtalya'nın Cagliari kentindeki Santa Margherita Di Pula Turnuvası'na katılan Başak, çeyrek finalde Fransız Fiona Ferro'yu 1-6, 6-3 ve 6-3'lük setlerle 2-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Milli tenisçi, bu turda Slovak Michaela Honcova ile karşılaşacak.

Japonya'nın Toyota kentindeki turnuvaya katılan Ayla Aksu ise 1 numaralı seribaşı Japon Eri Hozumi'yi 3-6, 6-0 ve 6-1'lik setlerin ardından 2-1 yenerek yarı finale kaldı. Ayla, Kanadalı Katherine Sebov karşısında yarı final mücadelesi verecek.