Milli yıldız Arda Turan sakatlandı
Barcelona, Arda Turan'ın sakatlandığını ve dönüş tarihinin belli olmadığını açıkladı.
Barcelona, Arda Turan'ın sakatlandığını ve dönüş tarihinin belli olmadığını açıkladı.
Katalan ekibinin yaptığı açıklamada, "Arda Turan, sol uyluk bisepsindeki çekme sebebiyle takımdan ayrı çalıştı. Dönüş tarihi tedaviye göre belli olacak. " denildi.
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