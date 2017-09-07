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Milli yıldız Arda Turan sakatlandı

Barcelona, Arda Turan'ın sakatlandığını ve dönüş tarihinin belli olmadığını açıkladı.

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Barcelona, Arda Turan'ın sakatlandığını ve dönüş tarihinin belli olmadığını açıkladı.
 
Katalan ekibinin yaptığı açıklamada, "Arda Turan, sol uyluk bisepsindeki çekme sebebiyle takımdan ayrı çalıştı. Dönüş tarihi tedaviye göre belli olacak. " denildi.

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