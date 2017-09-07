Milli yıldızımız Emre Mor, Celta Vigo ile ilk antrenmanına çıktı

Milli takım kampında bulunduğu için takıma geç katılan Emre Mor, milli aranın bitmesinin hemen ardından soluğu Celta Vigo antrenmanında aldı.

Emre Mor, A Madroa'da yapılan öğleden sonraki eğitim oturumuna katılmak için Vigo'ya zamanında geri döndü.

İlk eğitimini Juan Carlos Unzué ile tamamlayan Emre Mor, eski takımı Nordsjaelland'dan arkadaşı Lobotka ile bir araya geldi. Emre Mor, Dortmund'dan Celta Vigo'ya bu sezonun başında 13 milyon Euro'ya transfer olmuştu.

Eski takımında 19 maça çıkan Emre Mor, 3 gol 1 asistlik performans sergilemişti.