Emre Mor'un menajeri Muzzi Özcan, Fenerbahçe kulüp binasında
Fenerbahçe'de transferde hareketli saatler yaşanıyor.
Fenerbahçe'de Jeremain Lens ile yolların ayrılması beklenirken, sağ kanat için sürpriz bir isim gündeme geldi.
Borussia Dortmund'da forma giyen milli futbolcu Emre Mor için Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın ilgilendiği transfer döneminde çokça konuşulmuştu. Emre Mor da Türkiye'de forma giymeyeceğini açıklamıştı.
Ancak flaş bir gelişme yaşandı. Genç futbolcunun menajeri Muzzi Özcan, sarı lacivertlilerle görüşmek için Fenerbahçe kulüp binasında bir araya geldi.
NTV Spor
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