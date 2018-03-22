A Milli Futbol Takımı, İrlanda Cumhuriyeti karşısında 556. kez sahaya çıkacak

Türk Milli Takımı, 95 yıllık tarihinde 293'ü resmi, 262'si özel geride kalan 555 maçta, biri hükmen olmak üzere 209 galibiyet aldı, 128 defa berabere kaldı, 218 kez de rakiplerine yenildi.

Ay-yıldızlı ekip, 238'i deplasmanda, 238'i evinde, 79'u da tarafsız sahada olmak üzere bu maçlarda 3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere toplam 729 gol attı, kalesinde 806 gol gördü.

A Milli Takım, bugüne kadar 87 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. Milliler, 555 karşılaşmanın 477'sini Avrupalılarla, 30'unu Asyalılarla, 23'ünü Amerikalılarla, 22'sini Afrikalılarla, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

Hükmen galibiyet ve Kosova maçı

A Milli Futbol Takımı, geride kalan 555 maç içinde birini hükmen kazandı.

Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015 tarihinde İstanbul'daki Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0'lık skorla tescil etti.

Öte yandan, Türkiye'nin 21 Mayıs 2014 tarihinde deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ve FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.

Lucescu dönemindeki 7. maç

A Milli Futbol Takımı, teknik direktör Mircea Lucescu dönemindeki 7. maçına İrlanda Cumhuriyeti karşısında çıkacak.

Ay-yıldızlı ekip, Rumen teknik adam idaresinde oynadığı 6 maçta sadece bir galibiyet alırken, 4 kez mağlup oldu, bir kez de eşitliği bozamadı.

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ile yolların ayrılmasının ardından 2 Ağustos 2017'de 2 1 yıllık sözleşme imzalanan Lucescu yönetimindeki milli takım, ilk maçında, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda Ukrayna'ya 2-0 mağlup oldu.

Ay-yıldızlı ekip, Rumen teknik adam ile çıktığı ikinci maçta, elemelerde Hırvatistan'ı Eskişehir'de 1-0 yenmeyi başardı. Milli takım, Lucescu yönetimindeki üçüncü karşılaşmasında İzlanda'ya Eskişehir'de 3-0 mağlup olarak, Dünya Kupası'na katılma şansını kaybetti, dördüncü maçında ise deplasmanda Finlandiya ile 2-2 berabere kaldı.

Ay-yıldızlı ekip, deneyimli teknik adam idaresindeki hazırlık maçlarında ise Romanya'ya deplasmanda 2-0, Arnavutluk'a Antalya'da 3-2 yenildi.

Martta 9 yıldır yenilgi yok

A Milli Futbol Takımı, mart ayında daha önce 52 maça çıktı.

Ay-yıldızlı ekip, bu karşılaşmalardan 23'ünü kazandı, 16 beraberlik, 13 de yenilgi aldı, 72 gol attı, kalesinde 58 gol gördü.

Milliler, 28 Mart 2009'da İspanya'ya 1-0 yenildikten sonra martta oynadığı 11 maçta 9 galibiyet, 2 beraberlikle sahadan ayrıldı, mağlup olmadı.

Antalya'daki maçlar

A Milli Futbol Takımı, İrlanda Cumhuriyeti'ni konuk edeceği Antalya'da, yapımı 2015'te tamamlanan statta daha önce 2'si resmi olmak üzere 6 maça çıktı.

Ay-yıldızlı ekip, bu 6 karşılaşmadan 4'ünü kazandı, birini kaybetti, birinde de eşitliği bozamadı.

Milli takım, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 12 Kasım 2016'da Antalya Stadı'nda ağırladığı Kosova'yı ve 24 Mart 2017'de de Finlandiya'yı 2-0'lık sonuçlarla mağlup etti.

A Milli Futbol Takımı, özel maçlarda 24 Mart 2016'da İsveç'i 2-1, 29 Mayıs 2016'da Karadağ'ı 1-0 mağlup ederken, 31 Ağustos 2016'da ise Rusya ile golsüz berabere kaldı.

Milliler, Antalya Stadı'ndaki tek yenilgisini ise özel maçta 13 Kasım 2017'de Arnavutluk'a karşı 3-2'lik sonuçla aldı.

2018'de ilk maç

Ay-yıldızlı ekip, İrlanda Cumhuriyeti karşılaşması ile 2018 yılındaki ilk maçına çıkacak.

Milliler, 2017 yılında yaptığı 6'sı resmi, 4'ü özel 10 maçta 4 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 2 beraberlik almıştı.

A Milli Takım, 2017 yılındaki maçlarda 14 kez fileleri havalandırdı, kalesinde de aynı sayıda gol gördü.

İrlanda Cumhuriyeti 14. randevu

A Milli Futbol Takımı, özel maçta yarınki rakibi İrlanda Cumhuriyeti ile 14. kez karşılaşacak.

İki ülke A milli takımları, ilki 1966'da, sonuncusu 2014'te olmak üzere daha önce 13 kez rakip oldu. Türkiye, 8'i resmi, 5'i özel olmak üzere geride kalan maçlarda rakibini 2 kez yenebilirken, 5 kez mağlup oldu, 6 kez de berabere kaldı.

Yedisi İrlanda Cumhuriyeti'nde, 6'sı da Türkiye'deki bu müsabakalarda rakibine toplam 15 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde ise 27 gol gördü.

Rakibi karşısında ilk galibiyetini 22 Şubat 1967'de oynanan ikinci randevuda alan ay-yıldızlı ekip, 2014 yılına kadar oynanan 10 maçta da İrlanda Cumhuriyeti'ne skor olarak üstünlük kuramamıştı.

Bu arada milliler, 1999 yılının kasım ayında İrlanda Cumhuriyeti ile 2000 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri play-off turunda karşı karşıya gelmiş, ilk maçta deplasmanda alınan 1-1'lik beraberlikten sonra Bursa Atatürk Stadı'ndaki rövanş karşılaşmasının 0-0 berabere sonuçlanmasıyla rakibini eleyerek tarihinde ikinci kez Avrupa Şampiyonası finallerine katılmıştı.

Türkiye ile İrlanda Cumhuriyeti, A milli takımlar bazında son temaslarını 25 Mayıs 2014 tarihinde Dublin'de gerçekleştirdi ve özel müsabaka ay-yıldızlı ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı. Bu karşılaşma Türkiye'nin, İrlanda Cumhuriyeti'ni deplasmanda mağlup ettiği ilk maç olarak kayıtlara geçti.

Maçlar

Türkiye ile İrlanda Cumhuriyeti A milli futbol takımları arasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Tarih Yer Organizasyon Sonuç

16.11.1966 Dublin Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1-2

22.02.1967 Ankara Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2-1

20.11.1974 İzmir Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1-1

29.10.1975 Dublin Avrupa Şampiyonası Elemeleri 0-4

13.10.1976 Ankara Özel 3-3

05.04.1978 Dublin Özel 2-4

27.05.1990 İzmir Özel 0-0

17.10.1990 Dublin Avrupa Şampiyonası Elemeleri 0-5

13.11.1991 İstanbul Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1-3

13.11.1999 Dublin Avrupa Şampiyonası Ele. Play-Off 1-1

17.11.1999 Bursa Avrupa Şampiyonası Ele. Play-Off 0-0

09.09.2003 Dublin Özel 2-2

25.05.2014 Dublin Özel 2-1

Not: Maç sonuçlarında ilk takım olarak Türkiye alınmıştır.