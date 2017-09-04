Milliler Hırvatistan maçına hazır
A Milli Futbol Takımı, Hırvatistan ile yapacağı 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu 8. maçının hazırlıklarını tamamladı.
A Milli Futbol Takımı, yarın Hırvatistan ile Eskişehir'de yapacağı 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu 8. maçının hazırlıklarını tamamladı.
Milliler, maç öncesi son çalışmasını Yeni Eskişehir Stadı'nda gerçekleştirdi. Teknik direktör Mircea Lucescu yönetimindeki idmanın ilk 15 dakikası basına açık tutuldu.
Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanın basına kapalı bölümünde, Hırvatistan maçının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği bildirildi.
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