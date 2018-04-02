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Millilerden boksta 7 madalya

Milli boksörler, 22 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda 3 altın, 3 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.

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Milli boksörler, Romanya'nın ev sahipliğinde organize edilen 22 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonası'nda 7 madalya kazandı.

Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milliler, şampiyonada 3 altın, 3 gümüş ve 1 bronz madalyayı boynuna taktı.

Müsabakalar sonunda Kadın Milli Takımı, takım halinde Avrupa şampiyonluğuna ulaşırken, erkek Milli Takımı ise takım halinde üçüncülüğü elde etti.

Kadınlar 48 kiloda Elif Delişmen, 51 kiloda Busenaz Çakıroğlu, 75 kiloda Buzenaz Sürmeneli, şampiyonayı altın madalyayla tamamladı.

Kadınlar 64 kiloda Sema Çalışkan ve 81 kiloda Selma Karakoyun, gümüş madalya kazanırken, 57 kiloda Urguya Us ise bronz madalyanın sahibi oldu.

Erkekler 64 kiloda Tuğrulhan Erdemir ise şampiyonada gümüş madalyayı boynuna taktı.

(AA)

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