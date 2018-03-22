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Millilerden Paralimpik Atıcılık Dünya Kupası'nda altın madalya

Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Paralimpik Atıcılık Dünya Kupası'na katılan milli takım, 25 metre tabancada altın madalyanın sahibi oldu.

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Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Paralimpik Atıcılık Dünya Kupası'na katılan milli takım, 25 metre tabancada altın madalyanın sahibi oldu.

39 ülkeden, 214 sporcunun katıldığı kupa müsabakalarında Korhan Yamaç, Yunus Bahçeci ve Murat Oğuz'dan oluşan milli takım, 1657 puanla birinciliği elde etti. Milliler, Güney Kore ile aynı puana sahip olmasına karşın beraberlik durumunda uygulanan merkez 10 sayısı farkıyla rakibini geride bıraktı.

Organizasyonda Güney Kore ikinci, Ukrayna ise 1651 puanla üçüncü sırada yer aldı.

Öte yandan, aynı kategoride ferdi sıralamada milli sporculardan Korhan Yamaç, ikinci olarak gümüş madalya kazandı.

(AA)

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