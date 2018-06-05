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Milli Takım, Rusya'da ikinci yarı ümit verdi

A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında deplasmanda Rusya ile 1-1 berabere kaldı.

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2018 Dünya Kupası'nın ev sahibi Rusya ile deplasmanda karşılaşan Türkiye A Milli Futbol Takımı, sahadan 1-1'lik beraberlik ile ayrıldı.
 
Rusya, karşılaşmanın 35. dakikasında Aleksandr Samedov'un attığı golle 1-0 öne geçerken ilk yarı bu skorla tamamlandı.
 
İkinci yarıda rakibine göre daha üstün bir oyun ortaya koyan Milliler'de eşitlik golünü 59. dakikada Yunus Mallı kaydetti.
 
YUNUS'UN İLK GOLÜ
 
Ceza sahası dışından düzgün bir şutla kaleci Akinfeev'i mağlup eden Yunus Mallı, Milli Takım formasıyla ilk golünü atmış oldu.
 
Türkiye ile Rusya, 7 Eylül tarihinde FIFA Uluslar Ligi'nde bir kez daha karşı karşıya gelecek.
 
A Milli Takım, liglerin bitmesinin ardından oynadığı 3 hazırlık maçını kaybetmezken 1 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Lucescu yönetimindeki Türkiye, öte yandan 2018 yılında mağlubiyet yüzü görmedi. 

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